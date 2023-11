Czesi biegają na golasa i gorszą Polaków. Na pływalni w Prudniku ogłoszono apel

Na kasie krytej pływalni „Sójka” w Prudniku pojawił się nietypowy apel w języku czeskim, dedykowany do gości basenu, którzy przyjeżdżają z Czech. Są oni w grzecznych słowach proszeni o to, aby przebierali się w kabinach za kotarą, a nie we wspólnych szatniach, bo to źle wpływa m.in. na dzieci korzystające z tych szatni.

Szatnie na pływalni „Sójka” są osobne dla mężczyzn i kobiet, ale zwyczajowo jeśli ktoś chce przebrać bieliznę na strój kąpielowy, wchodzi dodatkowo do kabiny za zasłoną.