Czołowe zderzenie dwóch samochodów w powiecie namysłowskim. Są poszkodowani w tym wypadku Adrian Gajewski

Do zdarzenia doszło 29 stycznia ok. godziny 13.10, kiedy to służby ratunkowe zostały poinformowane o wypadku drogowym pomiędzy Pawłowicami a Dalborowicami w powiecie namysłowskim.