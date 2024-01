Czołowe zderzenie na drodze krajowej nr 41 w Rudziczce koło Prudnika. Pięć osób trafiło do szpitala, w tym dziecko

Jak informuje oficer dyżurny Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku, w sobotę 6 stycznia po godzinie 19 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 41 z Nysy do Prudnika we wsi Rudziczka.

Jednym samochodem podróżowały dwie osoby dorosłe i dziecko, w drugim - dwie osoby dorosłe. Karetki pogotowia zabrały wszystkich do szpitala.

Droga krajowa nr 41 w Rudziczce jest zablokowana. Policjanci i strażacy kierują ruch objazdami.

W sobotę 6 grudnia wieczorem na południu Opolszczyzny zaczął padać śnieg, a temperatura powietrza spadła poniżej zera. Drogi są bardzo śliskie.