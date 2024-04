Czy będą braki prądu 10.04 w opolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (10.04 3:04) nie ma prądu w opolskim?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole ul. Duszy, Szkolna, Migdałowa, Wodna, Prószkowska od 239 do 249 oraz od 196 do 204, Buhla od 52 do 62 oraz od 17 do 21, Krapkowicka 113, Ligudy od 1 do 9 oraz od 4 do 6, Kentenicha 8 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Rogalice budynki od nr 56 do budynku 61 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kościerzyce, od nr 137 do nr 154 12.04 od godz. 8:00 do 15:00

Lubsza Ul. Zielona, Klonowa, Akacjowa, Dębowa, Słoneczna od nr 1 do nr 8, Brzeska od nr 91 do nr 111 10.04 od godz. 8:00 do 15:00

Krzywiczyny ul .Wołczyńska 34, 35, 37 i od nr 39 do 51b. 10.04 od godz. 8:00 do 11:00

Branice, ul. Szkolna 9A, B, C, D, E 10.04 od godz. 8:00 do 14:00

Gwoździce, ulice: Opolska 57-89 oraz 62-106a, Skarpowa, Dolna 14

19.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat kędzierzyńsko-kozielski

Sławięcice ul. Sadowa, Eichendorfa, Sławięcicka, Szpaków.

12.04 od godz. 8:00 do 9:00

K-Koźle ul. Sadowa, Eichendorfa, Sławięcicka, Szpaków godz. 8.00-9.00 i 13.00-14.30

12.04 od godz. 8:00 do 19:00

Stara Kuźnia ul. Szkolna od nr 2 do 32 oraz 1 do nr 15, Brzozowa od nr 1 do nr 31 (nieparzyste), Jana Pawła II od nr 1 do nr 32, Okrężna od nr 1 do nr 6.

12.04 od godz. 8:30 do 14:00

Sławięcice ul. Sadowa, Eichendorfa, Sławięcicka, Szpaków.

12.04 od godz. 13:00 do 14:30

Dzielnica ulica Wiejska od nr 50 do nr 87 oraz od nr 1 do nr 7A

15.04 od godz. 9:00 do 14:00