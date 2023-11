Czy będą braki prądu 15.11 w opolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (15.11 12:14) nie ma prądu w opolskim?

Centawa. Na czas podłączenia/odłączenia agregatu w godz.:08:00-10:00 i 13:00-15:00 następujące ulice: Jemielnicka od nr 13 do nr 55 i od nr 22 do nr 66, Stawowa od nr 2 do nr 12, łowisko Gajdowe na ul. Stawowej, przepompownia. 15.11 od godz. 8:00 do 15:00

Młodoszowice, nr bud od 56 do 83 15.11 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

W miejscowości Grodków, ulice: Konopnickiej od nr 8 do 27 16.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kietrz Biochem, Kietrz ul. Ogrodowa od nr1 do nr 16, ul. Raciborska od nr 4 do nr 137, ul. Polna od nr 1 do nr 3, ul. Górska od nr 1 do nr 28, ul. Długa od nr 23 do nr 29 , ul. Zbożowa i Piekarnia oraz Dom Pomocy Społecznej. 23.11 od godz. 8:00 do 10:00

24.11 od godz. 13:00 do 15:00

powiat krapkowicki

Gogolin, ulice: Kolejowa od nr. 26 do nr 48, Kościelna 4, 10, od nr. 9 do nr. 17, Ogrodowa od nr. 1 do nr 3.

16.11 od godz. 8:00 do 15:00

Emilówka, ul. Gogolińska 6.

17.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat kędzierzyńsko-kozielski

Trawniki, ulice: Leśna, Polna

16.11 od godz. 9:00 do 14:00

Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00