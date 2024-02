Czy będą braki prądu 23.02 w opolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (23.02 11:05) nie ma prądu w opolskim?

Strojec ul. Częstochowska od nr 85 i 143 do nr 120 i 157. 23.02 od godz. 8:00 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

W miejscowości Więcmierzyce, posesje: od 59 do 67 1.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gwoździce ul. Opolska od nr 3a do nr 15 oraz od nr 10 do nr 28, ul. Boczna od nr 22 do nr 26, ul. Krótka cała, Stawowa ca 28.02 od godz. 8:00 do 15:00

Gwoździce ul. Opolska od nr 3a do nr 15 oraz od nr 10 do nr 28, ul. Boczna od nr 22 do nr 26, ul. Krótka cała, Stawowa ca 27.02 od godz. 8:00 do 15:00

Stare Koźle ul. Stolorza, Konopnickiej, Wolności od nr 14 do nr 36 ul. Leszczyka od nr 11 do nr 14 28.02 od godz. 9:00 do 12:00

Koza ul. Koza od nr 1 do nr 7 27.02 od godz. 9:00 do 14:00

W miejscowości Burgrabice, posesje: od 156 do 172, 185, 186 27.02 od godz. 8:00 do 12:00

Wachów ul. Szkolna od nr 27 do nr 37 ul. Polna od nr 1 do nr 7 ul. Dobrodzieńska od nr 1 do nr 7. 27.02 od godz. 8:00 do 17:00

Wachowice ul. Graniczna od nr 1 do 5 ul. Szkolna od nr 1 do nr 2. ul. Dobrodzieńska od nr 1 do nr 12. Wachów ul. Szkolna od nr 27do nr 37. ul. Polna od nr 1 do nr 7. 27.02 od godz. 8:00 do 17:00

Myślina Królewska ul. Myślinka od nr 10 do nr 37 1.03 od godz. 8:00 do 16:00

Dębowiec, ulica Dębowiec dudynki od 15 do 28 i 13, 31 do 41

od 28.02 godz. 8:00 do 29.02 godz. 15:00

powiat strzelecki

Strzelce ul. Matejki 15

26.02 od godz. 8:00 do 15:00

Jaryszów: ul. Spokojna, ul. Strzelecka od nr 9 do nr 21 i od nr 18 do nr 42, Leśna, 1 Maja od nr 6 do nr 16 i od nr 3 do nr 15, ul. Zwycięstwa od nr 11 do nr 15 i od nr 12 do nr 14,

Nogowczyce: Strzelecka, Lipowa.

Sieroniowice: Leśna, Strzelecka, Ujazdowska od nr 2 do nr 20 i od nr 1 do nr 31, Kościelna, Stawowa

27.02 od godz. 8:00 do 14:00

Sieroniowice ulice: Ujazdowska od nr 20A do nr 52 i od nr 33 do nr 63.

27.02 od godz. 8:00 do 10:00