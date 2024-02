Czy będą braki prądu 3.02 w opolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Czy są planowane wyłączenia prądu w opolskim 3.02? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 3.02. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole Opole ul. Urodzaju, Żerkowicka, Kameralna, Sielska, Sobótki, Dziewanny, Marty, Wrocławska 225, 223 A, B, C, D i 212A.

8.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat brzeski W miejscowości Głębocko wyłączone działki rekreacyjne.

Wyłączone budynki w m. Głębocko 48,49,50.

6.02 od godz. 8:00 do 16:00 W miejscowości Lewin Brzeski ul. Ochronna nr 9, 10 oraz dz. nr 360/2, 360/3, ul. Wojska Polskiego 40 oraz Kantorowice dz. 17/7, 17/6

12.02 od godz. 8:00 do 16:30 Leśniczówka, ulica Leśniczówka budynki nr 15, 16, 23 od 15.02 godz. 8:00 do 16.02 godz. 15:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00

Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00 powiat głubczycki Wyłączenie Głubczyce ul. Słowackiego, Powstańców, Reymonta, Bończyka w godz. 8-14

5.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wyłączenie w miejsc. Jakubowice 8-14

5.02 od godz. 8:00 do 14:00 Głubczyce ul. Sudecka 8,8a,8b

5.02 od godz. 8:00 do 14:00 Zopowy ul. Stawowa , Opawska, Zielona w godz. 8-14

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Dziećmarów nr. 32-90

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wyłączenie w miejsc. Dziećmarów nr. 32-90

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wyłączenie w miejsc. Dziećmarów nr. 32-90

8.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kluczborski Kostów, cała wieś.

7.02 od godz. 9:30 do 13:30 Kujakowice Dolne ulice: Wierzbowa 13 -22, 1 Maja 23 do 38c, Zapłocie 18-26a, Kluczborska 2 i 3.

8.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat krapkowicki Nowy Dwór od nr 12 do nr 30

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Nowy Dwór: 12-30

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Łowkowice, ulice: Wiejska 43-63 oraz 48-90, Leśna

7.02 od godz. 8:00 do 13:00 Zielina, ulice: Wygon, Leśna 1-17 oraz 2-14

8.02 od godz. 8:00 do 15:00 Zielina, ulice: Wygon, Leśna 1-17 oraz 2-14

9.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Stacja Wodociągowa zasilona będzie po nn. ze stacji Dobieszów PGR.

6.02 od godz. 8:00 do 13:15

Polska Cerekiew ul. K. Miarki od nr 36 do nr 44

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Ogródki Działkowe w Kędzierzynie Koźlu na osiedlu Kuźniczki

8.02 od godz. 9:00 do 14:00 Ogródki Działkowe w Kędzierzynie Koźlu na osiedlu Kuźniczki

9.02 od godz. 9:00 do 14:00 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat namysłowski Pągówek nr 1-3, oraz GPO elektrownia wiatrowa.

6.02 od godz. 9:00 do 12:00 Namysłów ul. Grunwaldzka 46E i 46F.

7.02 od godz. 10:00 do 14:00 Namysłów działki numer 195/35 i 195/36.

8.02 od godz. 9:00 do 14:30

Zawiść ul. Opolska 1-11 i 2-10, Przyszłości 1-5.

9.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat nyski W miejscowości Chróścina, ulice: Cicha, Mała, Polna, Parkowa, Dolna, Słoneczna, Ogrodowa, Drzewna, Leśna.

8.02 od godz. 8:00 do 12:00 W miejscowości Kłodobok, posesje: od 1 do 18, od 37 do 87

8.02 od godz. 8:00 do 12:00 Rzymiany, ulica Rzymiany, Naczków, ulica Naczków

8.02 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Iława, posesje: Stacja Iława

9.02 od godz. 7:30 do 15:00 W miejscowości Podlesie, działki: 104/12, 104/14, 104/17, 104/18

9.02 od godz. 8:00 do 15:00 Cała miejscowość Pniewy

9.02 od godz. 8:00 do 15:00 Nysa, ulice: Szkolna nr 2, Bramy Grodkowskiej nr 2, Grodkowska nr 3 i nr 4

10.02 od godz. 8:00 do 15:00

Nysa, ulice: Długosza od bud nr 20 do bud. nr 57B, Augustowska od bud. nr 41 do bud. nr 55, Zygmuntowska bud. nr 1, Pomorska od bud. nr 1 do bud. nr 20

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00 Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Lusławice, od nr 1 do nr 55, od nr 71 do nr 77 i od nr 86 do nr 87

5.02 od godz. 8:00 do 14:00

Zrębice Pierwsze, ul. Piaskowa nr 49

6.02 od godz. 8:00 do 12:00 Główczyce, ulice Dobrodzieńska, Dolna, Sportowa, Wystrzycka, Wiejska 16-Zwóz, Stawowa nr 1.

8.02 od godz. 8:30 do 14:30 Strojec, ul. Ogrodowa 39 , 45, 47 , ul. Długa 1, 3 ,5, 7

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat opolski Niwa ul. Wiejska 51-53.

5.02 od godz. 9:00 do 14:30 cała miejscowość Lipowa

6.02 od godz. 8:00 do 13:00 Poręba ul. Zorgi, Dąbrowa Niemodlińska ul. Opolska 3, Ciepielowice ul. Magnoliowa

7.02 od godz. 8:00 do 13:00 Węgry ul. Pustkowska.

7.02 od godz. 8:00 do 14:30 W miejscowości Szydłowiec Śląski, posesje: od numeru 1 do 40

7.02 od godz. 8:00 do 15:00 Stare Siołkowice ul. Kopiec, Kopiec Mały, Zacisze, Michała od nr 1 do nr 6

7.02 od godz. 9:00 do 14:00

Chrząstowice ul. Ozimska 20-24, 39-41, Ogrodowa, Stokrotek, Olimpijczyków 1-5a, Bank Spółdzielczy.

8.02 od godz. 8:00 do 15:00 Popielowska Kolonia, ulice: Wiejska, Rybna Reymonta Szkolna nr 7 od 8.02 godz. 8:00 do 9.02 godz. 15:00 Opole ul. Dobrzeńska budynki do nr 48 i do nr 19 oraz od nr 25 do 33.

9.02 od godz. 8:00 do 13:00 Chrząstowice ul. Ozimska 2-10, 1-19, Krótka, Zwycięstwa, Cicha, Kotorska 2, Kwiatowa.

9.02 od godz. 8:00 do 15:00 Rybna, ulice: Kościelna, Kasztanowa nr 2,Wiejska nr3 i nr 5 od 13.02 godz. 8:00 do 14.02 godz. 15:00 powiat prudnicki Biała, ulica Wodociągowa, Prudnik, ulica Meblarska, Lubrza, ulica Opolska 1-21; ul. Wolności 1-41

6.02 od godz. 13:30 do 16:00

Lubrza, ulica Kwiatowa 10

8.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat strzelecki Zalesie Śląskie: XV Lecia - cała, Ujazdowska - cała.

7.02 od godz. 8:00 do 11:00 Zalesie Śląskie: Sławięcicka - cała.

7.02 od godz. 11:00 do 14:00 Zalesie Śląskie: ul. Kościuszki od nr 19 do nr 83A i od nr 34 do nr 110 .

8.02 od godz. 8:00 do 11:00 Jaryszów ul. Spokojna - cała, ul. Strzelecka od nr 9 do nr 21 i od nr 18 do nr 42.

9.02 od godz. 8:00 do 11:00 Jaryszów ulice: Leśna - cała, 1 Maja od nr 6 do nr 16 i od nr 3 do nr 15, Zwycięstwa od nr 11 do nr 15 i od nr 12 do nr 14

9.02 od godz. 11:00 do 14:00 Jemielnica ul. Wiejska od nr 2 do 30 i od nr 5 do nr 43A.

14.02 od godz. 8:00 do 9:00

Jemielnica ul. Wiejska od nr 2 do 30 i od nr 5 do nr 43A.

14.02 od godz. 14:00 do 15:00 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

