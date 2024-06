Czy będą wyłączenia prądu 20.06 w opolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w opolskim 20.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w opolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (20.06 3:03) nie ma prądu w opolskim?

powiat głubczycki LUBOTYŃ nr. 1-97 od 17.06 godz. 8:00 do 21.06 godz. 14:00 Langowo od 19.06 godz. 19:48 do 20.06 godz. 22:00 powiat nyski Otmuchów Śliwice

ul. Śliwicka od budynku 24 do 36

ul. Malinowa od budynku 1 do 15A

ul. Winogronowa od budynku 2 do 6 od 17.06 godz. 8:00 do 21.06 godz. 10:00 powiat prudnicki Dębina, ulica Główna 11-29, ul. Polna 1-12 od 19.06 godz. 8:00 do 21.06 godz. 15:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole Opole, ulice: Groszowicka, Młodej Polski.

26.06 od godz. 8:00 do 9:00 Opole, ulice: Młodej Polski 41-59 i 28-34.

26.06 od godz. 8:00 do 15:00

26.06 od godz. 14:00 do 15:00 powiat brzeski Pogorzela, ulica Zielone Ogrody dz. 79/3, 76/5, 75/2

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Borucice od nr 4 do nr 14 oraz od nr 44 do nr 51

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kantorowice: posesje nr 39-63 oraz domki letniskowe

21.06 od godz. 11:00 do 15:00 Nysa, ulice: Szkolna nr 2; Grodkowska nr 1, 2, 3; Bramy Grodkowskiej 2;

22.06 od godz. 9:00 do 11:00 Mąkoszyce, ulica Spokojna nr 13 oraz 15

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Nowa Wieś Mała jeden odbiorca AGROAS

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

25.06 od godz. 8:00 do 11:00

25.06 od godz. 13:00 do 15:00 W miejscowości Kantorowice, posesje: 73

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 Tarnowiec, od nr 61 do nr 65 oraz od nr 90 do nr 94

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00

powiat głubczycki Wyłączenie w miejsc. Nasiedle ul. Zamkowa ,Szkolna, Młyńska, Długa, Bochaterów, Pocztowa i Przepompownia Wody

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Nasiedle ul. Zamkowa ,Szkolna, Młyńska, Długa, Bohaterów, Pocztowa i Przepompownia Wody

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kluczborski Chocianowice nr 132d, 144-162, 181-228.

20.06 od godz. 8:30 do 14:30 Kluczbork, ulica Norwida bloki 16 a-f, 20 a-e i garaże.

25.06 od godz. 8:30 do 11:00 powiat krapkowicki Kierpień

Ujazd: Krzywa, Matejki, Kościelna, 1 Maja , Sławięcicka od nr 1 do nr 11, 3 Maja.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ujazd: Żeromskiego, Powstańców Śląskich, Sławięcicka, 3 Maja, Kościuszki, Gliwicka, Bolesława Chrobrego, Mickiewicza, Promienna.

25.06 od godz. 8:00 do 10:00

25.06 od godz. 8:00 do 10:00 Ujazd: Żeromskiego, Powstańców Śląskich, Sławięcicka, 3 Maja, Kościuszki, Gliwicka, Bolesława Chrobrego, Mickiewicza, Promienna.

25.06 od godz. 14:00 do 16:00 Gogolin. ulice : Lompy 22-74 oraz 27-69, Skłodowskiej, Bema, Rybacka 5, Kościelna 39-51 oraz 55-59, Zamknięta 2, 3, 4

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Nieznaszyn ul. Wiejska

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Solarnia ul. Powstańców, Szeli, Kwiatowa

20.06 od godz. 8:30 do 14:00 Łężce ul. Szkolna, Stara, Kozielska od nr 1 do nr 22, ul. Nowa od nr 1 do nr 32

24.06 od godz. 8:30 do 15:00 Łężce ul. Szkolna, Stara, Kozielska od nr 1 do nr 22 ul. Nowa od nr 1 do nr 32

26.06 od godz. 8:30 do 15:00

Gościęcin ul. Słoneczna w godz. 8-16

27.06 od godz. 8:00 do 16:00 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat namysłowski Siemysłów nr 51-100.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Okoły, ulica Wiejska

20.06 od godz. 8:00 do 15:00

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Smarchowice Małe nr 1-36.

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kopalina, ulica Opolska 1-12B, ul. Przyszłości

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Kaniów. ul. Polna , ul. Wiejska od nr 51 do nr 69 oraz od nr 56 do nr 74

26.06 od godz. 8:00 do 15:00

Okoły, stadnina koni, Czarna Woda, Grabczok

27.06 od godz. 9:00 do 15:00 Okoły

28.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat nyski Sarnowice, ulica Diamentowa, Szafirowa, Plażowa, Koralowa, Rubinowa

20.06 od godz. 8:00 do 11:00 Otmuchów ul. Śliwicka, Agrestowa, Jagodowa, Porzeczkowa, Torowa

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość Buków budynki numery od 41 do 90E

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Sidzina ulica Partyzantów 2A

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Maciejowice, budynki nr: od 8 do 29

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Łambinowice, ulica Muzealna.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów ulica: Diamentowa, Szafirowa, Plażowa, Koralowa, Rubinowa

21.06 od godz. 18:00 do 21:00 W miejscowości Stary Grodków, posesje: , W miejscowości Stary Grodków, posesje: od nr 4 do 55.

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Stary Grodków, posesje: od nr 54 do 122

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Sidzina, ulice: Polna

24.06 od godz. 8:00 do 10:00

25.06 od godz. 8:00 do 10:00 Buków, jeden odbiorca, bud nr 75.

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Bodzanów, wyłączenie stacji Bodzanów Szeląg jeden odbiorca

25.06 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Sidzina, ulice: Powstańców Śląskich, Radziechowska.

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Siestrzechowice, ulice: Spółdzielcza, Polna, Kopernika, Boczna

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 Złotogłowice, posesje 170 do 190 oraz 60 do 66

26.06 wyłączenie od 8:00 do 15:00

27 i 28.06 zanik zasilania do 1 godz. w okresie 8:00 do 10:00 od 26.06 godz. 8:00 do 28.06 godz. 15:00 Siestrzechowice, ulice: Spółdzielcza, Polna, Kopernika, Boczna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00

27.01 od godz. 7:00 do 14:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Świercze ul. Kamienna nr 2,4 i 9

20.06 od godz. 8:00 do 13:00 Sternalice 114 ,114A

21.06 od godz. 9:00 do 11:00 Dobrodzień ul. Opolska od nr 66 do nr 101

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

Osiecko, Prusków 9-13, Siedliska 1-17 i 33-37.

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Babienica ul. Główna od nr 71 do nr 103, Wolności od nr 54 do nr 62

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Lelów, ul. Leśna, Sportowa, Górecka nr 1 i nr 9 , Żwirkowskiego nr 49, 51, 53, 55 oraz od nr 57 do nr 92, Koniecpolska.

26.06 od godz. 7:30 do 13:30 Babienica ul. Główna od nr 71 do nr 103, Wolności od nr 54 do nr 62

26.06 od godz. 8:00 do 16:00 Ligota Dobrodzieńska ul. Szemrowicka dz. nr 8

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 Łomnica ul. Dzierżonia od 3 do 11 nieparzyste i od 10 do 18 parzyste, Łomnica 17,

Wydzieracz, Woźniaka, Lompy od nr 14 do końca

26.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat opolski Zawada ul Orzechowa 8c, 10.

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Gracze, ulice: Kręta, Sportowa, Niemodlińska.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Boguszyce ul. 1go Maja 39A, 43-51, Jeziorowa

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Domecko ul. Górna, Opolska 99-111 i 76-84, Cmentarna 1-23 i 2-12, kościół

21.06 od godz. 8:00 do 15:00

Popielów ulica: Wolności nr 48, 50, 52

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Popielów ul. Powstańców Śl. od nr 2 do nr 10 oraz od nr 1 - do nr 3. ul Wolności od nr 5 do nr 11, od nr 14A do nr 22

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Niwki, cała miejscowość.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00

Murów, ulica Wolności 56-38, ul. Kolejowa

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 Popielów UL. Wolności od nr 13 do nr 29 oraz nr 24 do 36 oraz ul. Błonie od nr 6 do nr 14 oraz od nr 13 do nr 19

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Krasna Góra, posesje: 1 - 93

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 Popielów ul. Wolności od nr 31 do nr 51 oraz od nr 38 do nr 58, ul. Lubieńska 1,2, 2A,2B

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat prudnicki Trzebina Wodociągi, Prudnik, ulica Poniatowskiego

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Dębina, ulica Główna 11-29, ul. Polna 1-12

25.06 od godz. 8:00 do 15:00

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzelecki Poręba Płużnicka ulica Centawska

21.06 od godz. 8:00 do 14:00

Góra Świętej Anny ul. Leśnicka

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Leśnica ulice: Porębska, Mickiewicza, Góry Św. Anny, Kąpielisko Leśnica.

24.06 od godz. 13:00 do 15:00 Zimna Wódka ulice: Wesołów, Strzelecka.

26.06 od godz. 8:00 do 12:00 Jaryszów ul. Zielona, Stawowa, Ujazdowska 9-19, Strzelecka 1-7 i 2-14

26.06 od godz. 8:00 do 15:00

Strzelce Opolskie. ROD XXX-lecia 27.06 od godz. 8:00 do 15:00 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

