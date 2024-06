Czy będą wyłączenia prądu 3.06 w opolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Borucice budynki od nr 4 do nr 12 oraz od nr 45 do nr 50 4.06 od godz. 8:00 do 15:00

Lewin Brzeski ul. Romantyczna, ul. Marzanny od nr 31 do nr 45 oraz nr 24 6.06 od godz. 8:00 do 15:00

Brzezina, budynki od nr 41 do nr 45, od nr 143 do nr 145C. Dz. nr 154/12, dz. od nr 183/37 do nr 183/47 6.06 od godz. 8:00 do 15:00

Brzezina, budynki od nr 41 do nr 45, od nr 143 do nr 145C. Dz. nr 154/12, dz. od nr 183/37 do nr 183/47 5.06 od godz. 8:00 do 15:00

Cisek ul. Matejki - cała, Uśmiechu - cała, Mickiewicza od nr 13 do nr 105, Chopina od nr 1 do nr 7, Wodna nr 2 i nr 4, 1-go Maja - cała, Nowa od nr 13 do nr 55, Lipcowa - cała, Zakole nr 1 3.06 od godz. 9:00 do 13:00

Zakrzów ul. Polna, Chopina od nr 125 do 137 oraz nr 162 7.06 od godz. 9:00 do 14:00

Korzonek ul. Leśna, Gliwicka od nr 1 do nr 10. 6.06 od godz. 9:00 do 14:00

Polska Cerekiew ul. Dworcowa, Ciepłodolska od nr 1 do nr 6, Fabryczna od nr 2A do nr 5, Raciborska nr 12 , nr 14. 5.06 od godz. 8:30 do 15:00

Otmuchów - Śliwice ul. Śliwicka od budynku 24 do 36 ul. Malinowa od budynku 1 do 15a ul Winogronowa od budynku nr 2 do budynku nr 6

Maciejowice, budynki nr: od 8 do 29 6.06 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od nr 24 do 60 6.06 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od nr 42 do 50 6.06 od godz. 8:00 do 15:00

Miejscowość Buków budynki numery od 41 do 90E 10.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00

powiat oleski

Olesno, ul. Kossaka 9, Matejki 35.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00

Olesno: ul. Paderewskiego od 1 do 22, ul. Broniewskiego od 1 do 5, ul. Ogrodowa od 2 do 4 ul. Arnsberska od 73 do 77 ul. Częstochowska 7, 22 oraz od 23 do 45, Świercze: ul. Częstochowska 1

5.06 od godz. 8:00 do 14:00

Sowczyce: ul. krzywa od 2 do 27, ul. Polna od 1 do 9, ul. Krótka 4, ul. Kani od 1 do 14, ul. Lipowa od 7 do 11

6.06 od godz. 8:00 do 14:00

Olesno ul. Dworcowa, Jana Pieloka, ks. Brunona Aleksandra

7.06 od godz. 8:00 do 9:00

Olesno ul. Dworcowa, Jana Pieloka, ks. Brunona Aleksandra

7.06 od godz. 13:00 do 14:00