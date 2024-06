Czym żyli kiedyś Opolanie? O tym pisano prasie 100 lat temu! „rzecz bardzo dziwna, że policya nie jest w stanie wyśledzić bandytów”

„Gazeta Opolska” z 1920 r. donosi również o pladze kradzieży na miejscowych cmentarzach. Łupem rabusiów padły korpusy z nagrobków. Do zadziwiającej serii zdarzeń doszło w Wielkim Dobrzyniu (dziś Dobrzeń Wielki), Czarnowąsach, Wróblinie, Zakrzowie i Gosławicach.

Do groźnego wypadku doszło 17 stycznia 1918 roku na polu między Dąbrową a Chróściną. Młodzi kłusownicy postrzelili tam leśniczego, wybijając mu szklane oko. Gajowy miał więc w tej sytuacji bardzo dużo szczęścia.

Do strzelaniny doszło w styczniu 1923 roku w Jaryszowie. Oberżysta o nazwisku Bryś postrzelił pewnego młodzika, który pod wpływem alkoholu urządzał burdy w jego lokalu. W trakcie szamotaniny Bryś wystrzelił i trafił agresora. Rannego odwieziono do lecznicy w Sławięcicach. Nie wiemy, czy przeżył tę przygodę.

Wypadki na torach

Już 100 lat temu Kędzierzyn był mocno związany z koleją. Nie dziwi więc, że raz na jakiś czas w okolicy zdarzały się wypadki na torach. Jak donoszą „Nowiny Codzienne” ze stycznia 1919 r., pani Katarzyna Paruzel z Lenartowic zginęła w pracy, przy czyszczeniu wagonów kolejowych. Została przejechana przez przejeżdżający pociąg. Gazeta nie podaje jednak szczegółów zajścia.

Wypadki kolejowe zdarzały się również w Opolu. „Głos Śląski” z 21 stycznia 1917 r. pisze o pewnym niemieckim dragonie, który za wcześnie wysiadł z pociągu, co przypłacił życiem. Jak donosi prasa, kiedy pociąg ruszył do przodu, żołnierz znalazł się w pułapce. Wpadł pod koła, gdzie stracił lewą rękę. Błyskawicznie został odstawiony do szpitala (lazaretu), gdzie jednak zmarł.

Zapraszamy do niezwykłej galerii, gdzie znajduje się więcej wycinków z prasy śląskiej z lat 1917-1923. Całe archiwum, które wykorzystano przy tworzeniu artykułu, znaleźć można NA TEJ STRONIE.