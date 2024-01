Darek Rodewald znów zakończył Rajd Dakar w ścisłej czołówce. Zobacz niesamowite zdjęcia z z najtrudniejszego rajdu świata

Co jednak najciekawsze, to mechanik z Olesna Darek Rodewald z Olesna jest najbardziej utytułowanym rajdowcem z Polski!

Darek Rodewald to mechanik z Olesna, który jest mechanikiem pokładowym w ciężarówce holenderskiego Teamu de Rooy. Nie jest oczywiście postacią pierwszoplanową w świecie sportów motoryzacyjnych, gdzie główną rolę odgrywa oczywiście kierowca. W kategorii ciężarówek mechanik pokładowy jest jednak pełnoprawnym członkiem załogi startowej. Musi mieć licencję sportową, jedzie w ciężarówce przez całą trasę rajdu.

Aż do piątego etapu Team de Rooy prowadził w kategorii ciężarówek, ale potem wyprzedził ich Martin Macik z Czech, który nie oddał już do końca zwycięstwa.

Jak trudny i morderczy był to rajd, świadczy choćby to, że z 47 załóg ciężarówek do mety dojechało tylko 20 ekip. Na świetnym 12. miejscu Rajd Dakar 2024 ukończyła inna z trzech rajdowych załóg Teamu de Rooy - Ladies Team de Rooy, po raz pierwszy w historii Rajdu Dakar składająca się z trzech kobiet! Kierowcą była Anja van Loon.