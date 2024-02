Dawid Tyszkowski to muzyczne odkrycie roku. Oszałamiająca kariera 21-latka z Wołczyna

Już 13 lutego, czyli w przyszłym tygodniu we wtorek, odbędzie się gala Bestsellerów Empiku 2023. Ogłoszone zostaną na niej wyniki konkursu na najpopularniejszych twórców ubiegłego roku oraz Odkrycia Empiku. Transmisję na żywo można będzie oglądać w serwisie YouTube oraz w telewizji TVN. Na gali wystąpią gwiazdy, m.in. Daria Zawiałow, Kortez, Nosowska, Julia Wieniawa, a także Dawid Tyszkowski.

21-latek z Wołczyna to prawdziwe odkrycie polskiej muzyki, a zarazem wielka niespodzianka. Dawid Tyszkowski nie ma za sobą występów w telewizyjnych talent show. Ba, nikt nie miał go okazji widzieć nawet na lokalnych konkursach w Wołczynie czy w okolicy. Nie chodził nawet do szkoły muzycznej. Jest fantastycznie utalentowanym samoukiem.

Aż do skończenia liceum śpiewał i grał na gitarze tylko w swoim domu. Nagrywał też domowe demo, które rozsyłał do producentów muzycznych. Odpowiedział mu Patrick The Pan, który jest patronem kariery 21-latka z Wołczyna.