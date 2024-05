Dawid Tyszkowski z Wołczyna wystąpi na głównej scenie trasy Męskie Granie

- Dwa lata temu Dawid debiutował na małej scenie Żywiec Męskie Granie, w zeszłym roku występował z zespołem na średniej scenie oraz na scenie głównej w projekcie Wodecki Twist i Pieśni Współczesne, a w tym roku Dawid otwiera scenę główną Męskiego Grania! - cieszy się Beata Tyszkowska, mama Dawida.

Sukces muzyka z Wołczyna jest tym większy, że jest on muzycznym samoukiem. Aż do skończenia liceum w 2021 r. śpiewał i grał na gitarze tylko w swoim domu. Nagrywał też domowe demo, które rozsyłał do producentów muzycznych. Odpowiedział mu Patrick The Pan, który jest patronem kariery 22-latka z Wołczyna.

Dawid Tyszkowski już rok po maturze, w 2022 roku wydał debiutancką EP-kę (minialbum) pt. „Nadal nie śpię”. W 2023 roku wydał debiutancką płytę pt. „Mój kot zaginął i już raczej nie wróci".