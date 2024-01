Dino i Żabka wchodzą do opolskich wsi i miasteczek. Lokalne sklepy nie są w stanie z nimi konkurować i coraz częściej upadają

Dino inwestuje w coraz mniejszych miejscowościach. Poza Kędzierzynem-Koźlem, buduje nowe sklepy także w Strzeleczkach (ok. 1,5 tys. mieszkańców) i Kujawach (ok. 650 mieszkańców) w powiecie krapkowickim. Niedawno Dino otwarto niewielkim Kałkowie (ok. 650 mieszkańców) w powiecie nyskim.

Samorządowcy przyznają, że mieszkańcy cieszą się z nowych sklepów.

- Budowa marketów, była oczekiwana, bo nasi mieszkańcy i tak robią zakupy głównie w takich miejscach. Dzięki nowym sklepom będą mieli po prostu bliżej - mówi Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek.

W coraz mniejszych miejscowościach powstają także nowe sklepy spod szyldu Żabki prowadzone przez franczyzobiorców. Sieć może się pochwalić już 10 tys. takich placówek w kraju, z tego około 200 przypada na województwo opolskie.

Dziś Żabki działają m.in. we wsi Węgry, gdzie mieszka niespełna 1000 osób, czy też w Nakle (ok. 1,4 tys. mieszkańców).