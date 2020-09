Dlaczego Opole stało się Stolicą Polskiej Piosenki? Dowiesz się na warsztatach on-line Muzeum Polskiej Piosenki

We wszystkich odcinkach wykorzystano zasoby opolskiego muzeum oraz materiały audio i audio-wideo promujące twórczość polskich artystów.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

- Narracja przeplatana jest archiwalnymi nagraniami - mówi dr Sylwia Gawłowska. - Każdy z warsztatów trwa od ponad 10 do ponad 20 minut. Każdy z tych materiałów będzie nieodpłatnie dostępny w sieci przez 30 dni od emisji. Będzie się można na nich dowiedzieć, na przykład, jak powstała piosenka "Bema pamięci raposod żałobny", czym jest istota protestsongu, czy jak rodził się opolski festiwal i jak wpływa on na miasto. Ostatnie warsztaty to omówienie zasad korzystania z naszego studia.