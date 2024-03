Dni Kluczborka 2024. Wiemy już, jakie gwiazdy zagrają na stadionie! Impreza będzie w czerwcu

Święto miasta nad Stobrawą odbędzie się w drugi weekend czerwca. To od trzech lat stały termin.

- Przenieśliśmy już na stałe święto miasta. Chodzi o to, że dotychczasowy termin, czyli początek wakacji, to najdroższy termin do organizacji koncertów i imprez masowych - wyjaśniał Jarosław Paluch, dyrektor Centrum Kultury w Kluczborku. - W tym terminie stawki wielu artystów są dużo wyższe.