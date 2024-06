Dni Praszki 2024. To będą trzy dni pełne zabawy i muzyki. Gwiazdami De Mono i Patrycja Markowska

Oto program Dni Praszki 2024

Piątek, 1 czerwca - Praszkowska Noc Klubowa

Świętowanie rozpocznie się w piątek (21 czerwca) przy placu nad Wyderką. Tego wieczoru odbędzie się Praszkowska Noc Klubowa, która startuje o godzinie 21:00. Wystąpią DJ Golas, DJ Bassyl, DJ Pakiet oraz DJ Roobs. Dla miłośników muzyki klubowej to niepowtarzalna okazja do wspólnej zabawy i tańca do późnych godzin nocnych.

Sobota, 22 czerwca - korowód świętojański i koncerty gwiazd

Sobotnie atrakcje rozpoczną się już o godzinie 15:00. Na placu nad Wyderką odbędzie się tradycyjny korowód świętojański. Będzie rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wianek świętojański oraz Minifestiwal Piosenki Przedszkolnej, na którym wystąpią laureaci konkursu.