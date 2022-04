Do czego zdolny jest Putin? - komentarz Łukasza Żygadły, dyrektora TVP 3 Opole

Oglądałem konferencję prasową podkomisji badającej przyczyny katastrofy, którą prowadził były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Wnioski mam mieszane. Według badań przeprowadzonych na zlecenie podkomisji, doszło do dwóch wybuchów na pokładzie Tupolewa. Podłożenie ładunków mogło nastąpić miesiąc przed katastrofą, gdy Tupolew był na przeglądzie w rosyjskiej Samarze. Czy to możliwe? Wszystko jest możliwe.

Nie chcę wskazywać czy faktycznie doszło do wybuchu. Mamy zbyt małą wiedzę na ten temat. Nie zgodzę się jednak z opiniami osób, które mówią, że to bzdura i należy z całą stanowczością odrzucić tę wersję. Dlaczego odrzucić? Czy Putin nie byłby do tego zdolny? Czy Rosjanie mogli to zrobić? Wystarczy spojrzeć na kilka przykładów.

Zauważmy, że nawet osoby mocno krytykujące wersję mówiącą o zamachu w Smoleńsku, zgadzają się z tym, że Putin był zdolny do zamordowania kilkuset obywateli Rosji, co posłużyło za pretekst do ataku na Czeczenię. Przyznają, że mógł stać za organizacją ataku na szkołę w Biesłanie, i niemal na pewno stoi za morderstwem Litwinienki, Bieriezowskiego, czy Niemcowa. Zaatakował Ukrainę, a bestialstwo rosyjskich żołnierzy nie zna granic.