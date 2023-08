Do tych osób już niedługo wróci karma. Horoskop karmiczny na wrzesień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku 23.08.2023

Horoskop karmiczny na wrzesień 2023

Codziennie robimy wiele dobrych rzeczy. Po czasie karma do nas wraca, najczęściej w postaci zwróconego dobra i pozytywnej energii. Wróżka Expiria przygotowała dla horoskop karmiczny na wrzesień 2023. Oto on:

- Pamiętajmy, że karma jest narzędziem do wzrostu duchowego i samorozwoju. Wrzesień będzie okazją do zrozumienia naszych karmicznych lekcji i pracowania nad nimi w celu osiągnięcia większej harmonii i równowagi w życiu. Niezależnie od znaku zodiaku, każdy z nas ma możliwość wyboru i rozwoju, aby stać się lepszą wersją siebie - podkreśla wróźka Expiria.

Karma wraca. Co to oznacza?

Karma to pojęcie, które wywodzi się z religii i filozofii wschodnich, takich jak hinduizm, buddyzm, dżinizm, taoizm oraz niektóre systemy new age. Jest to przekonanie o związku przyczyny i skutku w kontekście moralnym, które sugeruje, że nasze czyny, intencje i postępowanie w przeszłości wpływają na naszą przyszłość.