Dobra energia wróci do tych ludzi już niedługo. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

Do tych osób wróci karma w czerwcu 2024

Czerwiec 2024 jest miesiącem, w którym karma wraca z podwojoną siłą do wielu zodiakalnych znaków. To czas, kiedy wszechświat przypomni nam o prawach przyczyny i skutku, przynosząc zarówno nagrody, jak i wyzwania, które będą miały głęboki wpływ na nasze życie. Oto, do kogo i jak karma powróci w tym miesiącu.

Czym jest karma i jaki ma związek z ruchem planet na niebie?

Karma to jedno z kluczowych pojęć w wielu duchowych i filozoficznych tradycjach Wschodu, w szczególności w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie. Słowo "karma" pochodzi z sanskrytu i dosłownie oznacza "czyn" lub "działanie". Jednak w kontekście duchowym i filozoficznym oznacza ona nie tylko same działania, ale również ich konsekwencje, które mogą manifestować się zarówno w obecnym, jak i przyszłych wcieleniach.

Definicja karmy

Karma to prawo przyczyny i skutku, które głosi, że każda nasza myśl, słowo i czynienie wywołuje odpowiednią reakcję. W skrócie, można to ująć jako: "Co zasiejesz, to zbierzesz". Dobre uczynki, pozytywne myśli i uczciwe postępowanie prowadzą do pozytywnych rezultatów, podczas gdy złe działania i negatywne intencje przyciągają negatywne skutki.

Rodzaje karmy