Dramatyczna akcja ratunkowa pod Popielowem. Kombajn wpadł do rzeki

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek (9 lipca) po godz. 13:00 w miejscowości Stare Kolnie (w gminie Popielów).

Operator kombajnu zjechał z mostu do rzeki

Kombajnista zjechał z drogi i wpadł do rzeki Stobrawa.

Strażacy, którzy dotarli na miejsce, walczyli o to, by uwolnić uwięzionego we wnętrzu maszyny mężczyznę.