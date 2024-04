Dreman Opole Komprachcice doskonale rozpoczął zmagania w fazie play-off. U siebie nie dał szans ekipie GI Malepszy Arth Soft Leszno

Pod pewnym względem to spotkanie było powtórką z fazy zasadniczej. Ale tylko dlatego, że to właśnie również domową potyczką przeciwko ekipie z Leszna Dreman inaugurował w Stegu Arenie ligowe rozgrywki. Scenariusz rywalizacji tym razem był natomiast kompletnie odmienny niż wtedy. W 1. kolejce to GI Malepszy Arth Soft zwyciężył 3:0. A teraz, choć w fazie zasadniczej wywalczył o punkt więcej niż zespół z Opolszczyzny (odpowiednio 58 i 57), nie miał kompletnie nic do powiedzenia.

Gracze Dremana niejako "ustawili" sobie mecz już przed przerwą. Imponującą postawą w pierwszej połowie na tyle mocno przytłoczyli 4. drużynę sezonu regularnego, że na przerwę schodzili z prowadzeniem 4:0. Niekwestionowanym bohaterem tej części gry był Waldemar Sobota, z którego upilnowaniem przeciwnicy kompletnie sobie nie radzili. Efekt był taki, że już w początkowych 20 minutach zanotował on klasycznego hat-tricka. Jego trzy trafienia przedzielił gol autorstwa Felipe O MaGoo.