Droga ekspresowa S11. Przetarg jest już na finiszu. Znany jest dokładny przebieg odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA]

- Harmonogram zakłada oddanie do ruchu tego odcinka drogi ekspresowej w 2027 roku – mówi Rafał Pydych, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. – Domknie on całości S11 na Opolszczyźnie, która w sumie będzie miała 55 kilometrów na terenie województwa opolskiego.

Kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 połączy oddaną w lipcu 2023 r. do użytku obwodnicę Olesna z obwodnicą Kępna. Będzie miał 46 kilometrów długości i dwa pasy ruchu w każdą stronę. Według zapewnień rządu na jego budowę zabezpieczono już w budżecie 2,5 miliarda złotych.

Przetarg potrwa do 21 listopada. W tym dniu (będzie to wtorek) mają zostać otwarte oferty.

Gotowa jest już obwodnica Olesna.

Została oddana do użytku w lipcu 2023 roku. Obwodnicą Olesna dwupasmowa droga jest tylko przy okazji, bo przede wszystkim jest to 25-kilometrowy kawałek drogi ekspresowej S11. Biegnie od granic województwa opolskiego i śląskiego (za wioską Łomnica) przez Olesno, aż do Kolonii Ciarka, w pobliżu Kluczborka.