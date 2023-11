Droga ekspresowa S11. Przetarg na odciek Olesno - Kluczbork - Byczyna. Jest aż 25 ofert od firm chcących budować tę drogę [MAPA]

- 25 ofert wpłynęło w przetargu na realizację pozostałej części drogi ekspresowej S11 w województwie opolskim - informuje Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. - Są to to trzy odcinki trasy o łącznej długości ok. 46 kilometrów od obwodnicy Kępna do obwodnicy Olesna.