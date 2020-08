Dwa opolskie żłobki zaśpiewały dla Laury w Opolu-Winowie

Laura Biel, 2,5-roczna opolanka, urodziła się ze skomplikowaną wadą serca. Ujawniono ją w pierwszym trymestrze ciąży. Okazało się, że ma dużą wadę serca. Chodzi o dwuujściową prawą komorę serca oraz ubytek przegrody międzykomorowej. Serduszko Laury było zbudowane tak, że krew napływająca do organu mieszała się z tą wypływającą z niego, co utrudniało transport tlenu. Na operację w Stanach Zjednoczonych udało się zebrać ponad milion złotych.

- Laury ani jej rodziców z nami nie ma. Wyjechali już do Bostonu na operację – podkreśla Teresa Momot, właścicielka żłobka Raz, Dwa Trzy w Opolu. - Ale wiedzą, że dziś się spotykamy. Będą mogli zobaczyć film specjalnie dla Laury nakręcony. Trochę zwlekaliśmy z jego organizacją, bo trudno go było urządzić w czasie wakacji. Laurę czeka kilkumiesięczny pobyt w USA. A po powrocie intensywna rehabilitacja. Przed jej rodzicami na pewno jeszcze dużo wydatków. My cały dochód z festynu wpłacimy na „Się Pomaga”.

Film został wykonany z pomocą drona. Uwiecznił, jak uczestnicy festynu śpiewają piosenkę napisaną przez jedną z pań ze żłobka „Niedźwiadek” specjalnie dla Laury na melodię utworu „Co powie tata” Natalii Kukulskiej. „Choć laura jest dzisiaj daleko, to dla niej jesteśmy tu my, na nowe serduszko już czeka, pomóc możesz i ty” - śpiewali dorośli i dzieci.