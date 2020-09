Dwie kolejne szkoły w Nysie mają problem z koronawirusem

Dyrekcja szkoły wystąpiła do Sanepidu o zaopiniowanie takiego wniosku i jeszcze dziś wystąpi o zgodę do burmistrza Nysy. Jeśli taka decyzja zapadnie, rodzice dowiedzą się o zdalnym nauczaniu od wychowawców drogą telefoniczną. Dyrektor Anna Michoń nie ujawnia, czy koronawirusa stwierdzono u ucznia czy też u kogoś z personelu szkolnego.

Ci uczniowie trafili do kwarantanny w sobotę 5 września. Wyniki wszystkich zbadanych są negatywne, co oznacza, że przez pierwsze godziny wspólnego przebywania w klasach nie doszło do zakażeń. Uczniowie pozostaną jednak profilaktycznie w domowej kwarantannie do 11 września.

- Nie zanotowaliśmy żadnego spadku frekwencji po ujawnieniu pierwszego zachorowania – mówi dyrektor Zespołu Szkół i placówek Oświatowych w Nysie Krzysztof Dorożyński. – Pracujemy zgodnie z procedurami, nie ma żadnej paniki. Od części rodziców dostaliśmy wręcz informacje, że są zadowoleni z tego, że szkoła nie przechodzi na nauczanie zdalne.