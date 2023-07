Dwóch kierowców rannych po czołowym wypadku w Strzelcach Opolskich. W aucie jechało też 4-letnie dziecko Radosław Dimitrow

Do groźnego w skutkach wypadku doszło we wtorkowe popołudnie, ok. 16.05 na ulicy Kozielskiej na wylocie ze Strzelec Opolskich (to część trasy wojewódzkiej nr 426). Poważnie ranne zostały dwie osoby.