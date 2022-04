Dzień otwarty na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

„Nie musisz być kandydatem na studia, żeby nas odwiedzić. Możesz - wtedy zapraszamy cię na wszystkie aktywności, a przede wszystkim na konsultacje. Ale nie musisz - wtedy możesz po prostu dobrze się z nami bawić” - zachęcają organizatorzy.

Już w piątek zainteresowani studiami będą mogli przez internet uczestniczyć w quizie na temat sztuki oraz poznać instrukcję przygotowania portfolio.

Budynek Wydziału Sztuki (ul. Wrocławska 4) otworzy się dla zwiedzających w sobotę o godz. 12. Do dyspozycji gości do godz. 18 będą studenci w pracowniach. Odbędzie się prezentacja projektu Ilustragan, zaplanowano też pokaz animacji i projektów z pracowni multimediów oraz prezentację prac z zajęć projektowania graficznego. Od godz. 12.30 do 16 na patio będzie grill. Na pierwszym piętrze będzie można obejrzeć wystawę „Pod wpływem”. Studentki zrzeszone w Akademickim Kole Artystycznym próbują odpowiedzieć na pytanie, czym są emocje.