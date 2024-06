Dzień Otwarty w Cementowni Odra. Mieszkańcy zgłębili tajemnice produkcji cementu

Dzień Otwarty w Cementowni Odra

Produkcja cementu to skomplikowany proces, który zaczyna się od wydobycia surowców. Głównymi składnikami są wapień, glina, piasek i ruda żelaza. Surowce te są mieszane w odpowiednich proporcjach i poddawane procesowi mielenia. Następnie mieszanka trafia do pieca obrotowego, gdzie w temperaturze około 1450 stopni Celsjusza dochodzi do wypału klinkieru – podstawowego półproduktu w produkcji cementu. Klinkier po ochłodzeniu jest mielony wraz z dodatkami, takimi jak gips, co pozwala uzyskać gotowy produkt – cement.