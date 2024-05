Egzamin ósmoklasisty 2024 w Strzelcach Opolskich. Zobacz jak poszło uczniom szkoły podstawowej nr 1

- Najwięcej ósmoklasistów przystąpiło do napisania testu w Opolu. Było to 863 uczniów - mówi Marek Wąsowski z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny test w życiu uczniów. Przystąpienie do niego jest obowiązkowe, co oznacza, że napisanie egzaminu jest konieczne, żeby ukończyć szkołę podstawową. Nie ma jednak wyznaczonego minimalnego progu zdawalności, co oznacza z kolei, że tego egzaminu nie da się nie zdać.

Uczniowie poznają wyniki egzaminu 3 lipca br.