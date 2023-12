Egzoszkielety i robot operacyjny. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie wchodzi na wyższy poziom operacji i rehabilitacji

Po zakończeniu prac budowlanych i przeprowadzek OCR przygotowuje się też do zagospodarowania terenu wokół szpitala. Planowana jest tam między innymi budowa tężni solankowej, która może powstać we współpracy z miejscową gminą.

- Gmina Korfantów także przygotowuje się do budowy tężni. W przyszłorocznym budżecie mamy zarezerwowane 50 tysięcy złotych na opracowanie projektu – mówi burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik. – Możemy to jednak zrobić wspólnie z OCR, gmina jest gotowa dołożyć do budowy i utrzymania tężni. Tężnia OCR ma bowiem powstać na terenie dostępnym publicznie dla wszystkich chętnych, nie tylko pacjentów, ale też mieszkańców i turystów.