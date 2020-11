Eksplozja w Kronospanie w Strzelcach Opolskich. Zobacz nagranie wideo pokazujące moment wybuchu w fabryce płyt OSB

Uszkodzony został fragment linii produkcyjnej, na której przygotowuje się surowiec do produkcji płyt. Co ważne, w trakcie eksplozji nikt nie ucierpiał - 112 pracowników będących na zmianie zdołało bezpiecznie opuścić zakład.

Eksplozja w fabryce w Strzelcach Opolskich doprowadziła do pożaru w tzw. klejarni, w której przetrzymywane są kleje do produkcji drewnopodobnych płyt OSB. Na skutek eksplozji, część zakładu została mocno zniszczona - blachy, którymi był wyłożony obiekt oderwały się od konstrukcji.

Akcja gaśnicza trwała ponad 15 godzin. W działaniach wzięło udział łącznie 45 zastępów straży pożarnej. Poza mundurowymi z powiatu strzeleckiego, w akcji brali także udział strażacy z Olesna, Krapkowic, Kędzierzyna-Koźla i Opola.

Zaraz po zakończeniu akcji strażacy zaczęli poszukiwać przyczyny tego zdarzenia wspólnie z przedstawicielami zakładu.

Jak ustalili przyczyną mogła być awaria jednego z urządzeń. Doszło najprawdopodobniej do zatarcie łożyska na taśmociągu technologicznym. Doprowadziło to do wzrostu temperatury w urządzeniu i zapalenia się pyłu drzewnego. To z kolei zainicjowało eksplozję pyłu.