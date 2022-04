Ekstremalne poszukiwanie Boga. Śmiałkowie wyruszą na nocne pielgrzymowanie. Na Opolszczyźnie przygotowano 33 trasy

EDK to forma indywidualnej pielgrzymki. Udział w niej może wziąć każdy. Nikt nie pyta pątników o częstotliwość chodzenia do kościoła. Główny cel jest jeden: trud wędrówki ma przybliżyć pielgrzymującego do Stwórcy.

– Idący chcą przeżyć inaczej drogę krzyżową. W różny sposób poszukujemy Boga. Jeden poszukuje tradycyjnie, a drugi przez inne doświadczenia, dlatego idzie nocą ze swoimi myślami, ze zmęczeniem – komentuje Ireneusz Węgrzyn, organizator trasy z Głubczyc do Opawicy.

Od kilku lat taka propozycja duchowego przygotowania do Święta Wielkanocy cieszy się sporym zainteresowaniem. Trasy EDK przygotowywane są niemal w każdym zakątku naszego kraju. Na Opolszczyźnie możemy wybierać spośród 33 tras. Najdłuższa liczy 66 km i prowadzi z Kędzierzyna-Koźla (Pogorzelec) do Kamienia Śląskiego. Najkrótsza wymaga pokonania 37 km, wiedzie z czeskich Zlatych Hor do Lubrzy.