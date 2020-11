Epidemia koronawirusa. Ratownicy, lekarze, pielęgniarki przeciążeni pracą. Ochrona zdrowia w agonii. Rozmowa z Ireneuszem Szafrańcem

Lekarze palą znicze pod szpitalami, by upamiętnić pacjentów, którzy zmarli, bo nie otrzymali właściwej pomocy. Czy rzeczywiście możemy mówić o tym, że system opieki zdrowotnej się zawalił?

Niestety tak. W ochronie zdrowia od wielu lat brakowało pieniędzy i personelu medycznego, ale przez lata to jakoś funkcjonowało. Pandemia obnażyła wszystkie braki i niedoskonałości. Obecnie personel jest kompletnie przeciążony pracą. Do tego stopnia, że system stał się niewydolny.

Co to oznacza dla pacjentów?

Pacjenci nie mogą czuć się bezpieczni. My po prostu nie dajemy rady. Nie dojeżdżamy karetką do wszystkich wezwań, a jeśli uda się dojechać, to jesteśmy mocno opóźnieni. W przypadku, gdy dojdzie np. do nagłego zatrzymania krążenia, krwotoku lub anafilaksji, taki pacjent w wielu przypadkach może być skazany na śmierć.

To mocne słowa…

Nie ma już miejsca i czasu na gładkie słowa i przysłowiowe owijanie w bawełnę. Jeśli Ministerstwo Zdrowia razem z partią rządzącą nie opamiętają się i nie zaczną wprowadzać zmian proponowanych przez pracowników służby zdrowia - pracujących tu, na samym dole - to czeka nas totalna katastrofa. Dziś należy się zastanowić po co ludzie płacą składki zdrowotne, które mają im zapewnić bezpieczeństwo, skoro państwo nie jest w stanie im zapewnić takiego bezpieczeństwa.