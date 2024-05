EuroFest w Nysie. Piknik rodzinny odbył się z okazji 20-lecia naszego członkostwa w Unii Europejskiej

W Nysie świętowano 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie Nysa EuroFest zorganizowało Stowarzyszenie Ad astra z Nysy pod patronatem marszałka województwa opolskiego.

- Wydarzenie jest poświęcone 20-leciu przynależności Polski, a właściwie województwa opolskiego, do Unii Europejskiej - mówiła Janina Janik, organizator i prezes Stowarzyszenia Ad astra. - Trudno przecenić nasze członkostwo w UE. Widzimy, jak bardzo zmieniło się nasze życie w ciągu tych 20 lat. My także, jako stowarzyszenie, mimo, że jesteśmy bardzo małą organizacją, aktywnie korzystamy z funduszy unijnych.

Dwie dekady przynależności Polski do UE to dobry czas na refleksję i podsumowania.

- Mimo różnego rodzaju wątpliwości, które mamy, co do niektórych kwestii, to ogrom pożytku płynący z członkostwa jest oczywisty, widoczny w wielu sferach – przekonuje Janina Janik.