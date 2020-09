Fajniaki Biedronka 2020. Gang Fajniaków to nowe maskotki Biedronki. Jak zdobyć Fajniaka, ile trzeba naklejek, do kiedy akcja? [5.09.2020]

Gang Fajniaków to nowa seria Biedronki po hitowym Gangu Słodziaków. Do zdobycia jest aż 10 maskotek! Jak zdobyć Fajniaki? Do kiedy trwa akcja. Ile kosztuje maskotka?

Gang Fajniaków to kolejna po Gangu Świeżaków i Gangu Słodziaków hitowa akcja Biedronki zachęcająca do zakupów w sklepach sieci i zbierania punktów, które można wymieniać na maskotki. Tym razem seria liczy 10 maskotek. Fajniaki to superfajni przyjaciele, którzy mają supermoce, dzięki którym chronią Ziemię i dbają o przyrodę. Ty też możesz być superprzyjacielem przyrody - reklamuje nową akcję Biedronka. Gang Fajniaków 2020. Jakie maskotki? Chmurka Celinka

Słońce Sonia

Kropla Ksenia

Drzewo Dobromir

Smog Stefek

Foka Frania

Jarzębinowy Listek Julka

Piesek Piotruś

Dębowy Listek Dyzio

Ważka Wiola

Zakupy z zarejestrowaną kartą Moja Biedronka to dodatkowy 1 punkt za każde wydane 50 zł.

Zakup warzyw lub owoców to dodatkowy 1 punkt za każde wydane 50 zł.

Zakup produktów z oferty specjalnej za minimum 10 zł to dodatkowy 1 punkt za każde wydane 50 zł. Czytaj także Nowe wytyczne w sklepach: tych klientów nie obsługujemy

