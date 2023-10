Fatalna pierwsza połowa, znakomita druga. Futsal Team Brzeg bez punktów z Wisłą Opatowiec

W pierwszej połowie nie sposób było przypuszczać, że to spotkanie będzie obfitować w tak niespodziewane zwroty akcji. Ba, po 30 minutach tym trudniejsze było przewidzenie tego, co miało nadejść.

Bo zanim ekipa z Brzegu wzięła się za strzelanie goli, sama przyjęła ich pięć – cztery do przerwy, jeden w 30. minucie. Dopiero wtedy zespół Artura Adasika niejako przebudził się, tworząc zagrożenie pod bramką rywala i strzelając gole jeden po drugim.

Na przestrzeni czterech minut trafili do siatki trzykrotnie, dodając nadziei na pozytywne zakończenie tego pojedynku. Wówczas nieszczęśliwie lub szczęśliwie, ale dla miejscowej drużyny, piłkę do siatki wpakował Grzegorz Bizoń. Była to 38. minuta. Pozostało więc brzeżanom 120 sekund na strzelenie dwóch goli i doprowadzenie do remisu.

Mimo ich wysokiej formy strzeleckiej stać ich było tylko na jedno trafienie, półtora minuty przed ostatnią syreną. Nie pomogła im determinacja, czy też wycofanie bramkarza.