Fernando Santos zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji! Bo Polskę lali już wszyscy, nawet Mołdawia i Albania! [MEMY]

Polscy piłkarze skompromitowali się, ale Fernando Santos też w niczym nie pomógł. Zatrudniany był jako gwiazda, która do dobrych wyników osiąganych przez Czesława Michniewicza czy Jerzego Brzęczka dołoży także dobry styl. Tymczasem portugalski trener wniósł do reprezentacji tylko skwaszoną minę i machanie rękami po nieudanych zagraniach. Nie widać było, żeby miał jakikolwiek pomysł na lepszą grę.

Fernando Santos był selekcjonerem reprezentacji Polski od stycznia do września 2023 r, niecałe 8 miesięcy. Jego jedynym sukcesem są świetne zarobki. Żaden polski selekcjoner tyle nie zarabiał. Szacuje się, że w ciągu niecałych ośmiu miesięcy zarobił 2.5 miliona złotych. Nie przeprowadził się do Polski, przyjeżdżał do nas tyko na zgrupowania, na co dzień mieszkał w Portugalii.

Polacy rywalizują w eliminacyjnej grupie E. W tej grupie są następujące reprezentacje:

Polska

Czechy

Albania

Wyspy Owcze

Mołdawia

Po pięciu meczach Polska jest w tabeli na przedostatnim miejscu!

Na razie znany jest jeden uczestnik turnieju finałowego Euro 2024. Niemcy wystąpią jako gospodarze. Kolejnych 19 finalistów poznamy po tegorocznych zmaganiach.