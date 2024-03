Finał Tauron Pucharu Polski nie dla Uni Opole. BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała nie pozostawił opolankom złudzeń

Taki wynik to żadna niespodzianka, choć patrząc na historię potyczek obu drużyn w obecnym sezonie można było się spodziewać, że Uni będzie w stanie przynajmniej mocniej postawić się bielszczankom. W Tauron Lidze zespół z Opola nieoczekiwanie pokonał je bowiem u siebie 3:1. Na inaugurację sezonu, w 1. kolejce w Bielsku-Białej został jednak kompletnie rozbity. I to właśnie powtórkę tego scenariusza obserwowaliśmy w Nysie, gdzie Uni debiutowało w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski.

Karty rozdawały one również przez całą drugą odsłonę. W niej pojawiły się momenty, w których zawodniczki z Opola nieco poprawiły poziom swojej gry. Były one jednak pojedyncze i, nie licząc początkowej fazy partii, pozwalały im zbliżyć się do BKS-u co najwyżej na dystans trzech "oczek". Realnej presji ze strony przeciwnika bielszczanki tak naprawdę nie poczuły, znów pewnie zwyciężając 25:19.

Trzeci set to tak naprawdę w dużej mierze powtórka z pierwszego. Różnica była jedynie taka, że trener Uni Nicola Vettori próbował w nim nieco zamieszać składem, dając dłuższą szansę gry przede wszystkim przyjmującej Elan McCall i rozgrywającej Poli Janickiej. Później wpuszczał on też inne siatkarki, ale żadna roszada nic jego zespołowi nie pomogła. BKS "zamknął" rywalizację triumfem 25:12 i to on w niedzielnym (17.03, godz. 14.45) finale zmierzy się z ŁKS-em Commerceconem Łódź.

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – Uni Opole 3:0 (25:14, 25:19, 25:12)

BKS: Nowicka (3 pkt), Damaske (11), Pacak (10), Laak (14), Borowczak (10), Majkowska (8), Mazur (libero) oraz Stachowicz, Abramajtys, Szczepańska-Pogoda.

Uni: Bińczycka, Olaya (12), Orzyłowska (4), Zaroślińska-Król (7), Pamuła, Połeć (6), Adamek (libero) oraz McCall (3), Janicka, Lijewska, Sieradzka.