Fogo Futsal Ekstraklasa. Dreman Opole Komprachcice srogo zrewanżował się Eurobusowi Przemyśl

Była to już druga potyczka, jaką obie drużyny stoczyły w Komprachcicach w ciągu tygodnia. W środę 21 lutego mierzyły się one ze sobą w 1/8 finału i tam nieoczekiwanie lepszy okazał się Eurobus, który po dogrywce zwyciężył 5:4. Porażka ta bolała zawodników Dremana tym bardziej, że właściwie i tamten mecz mieli oni już w kieszeni. Do przerwy prowadzili 3:1, potem w końcówce już 4:2. Tuż przed upływem regulaminowego czasu gry pozwolili jednak rywalom wyrównać, za co później zapłacili wysoką cenę.

W ligowym starciu podopieczni trenera Toniego Corredery już jednak tych grzechów nie powtórzyli. Od początku to oni narzucili swoje warunki gry i swoją dominację przed przerwą potwierdzili dwoma trafieniami. Wynik otworzył w 8. minucie Jakub Janczak, a autorem gola na 2:0 był Jonatan de Agostini Machado, który skierował piłkę do własnej bramki.