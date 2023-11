Fogo Futsal Ekstraklasa. Dreman Opole Komprachcice wysoko pokonał We-Met Kamienica Królewska

Była to druga kolejna potyczka, w której futsaliści Dremana zaaplikowali swojemu rywalowi aż dziewięć goli. To samo uczynili przed tygodniem w Przemyślu, kiedy to rozbili tamtejszy Eurobus 9:0. Co jednak ważniejsze, triumf nad We-Metem był dla zespołu z Opolszczyzny już siódmym z rzędu!

Potyczka w Stegu Arenie od początku lepiej układała się dla gospodarzy. Co prawda na pierwsze trafienie Brayana Parry w 6. minucie przyjezdni błyskawicznie odpowiedzieli, ale w dalszej części pierwszej połowy Dreman strzelił jeszcze dwie bramki i na przerwę schodził z prowadzeniem 3:1.

Goście raz jeszcze pokazali pazur na początku drugiej odsłony. Dwa trafienia, jakie zanotował wtedy Milinton Tijerino, pozwoliły We-Metowi w 26. minucie wyrównać na 3:3.

Od tego momentu jednak karty rozdawali już miejscowi. Ostatni kwadrans był prawdziwym popisem w ich wykonaniu, co najlepiej potwierdzili aż sześcioma zdobytymi golami. W tym samym czasie drużynę z Kamienicy Królewskiej stać było tylko na jedną bramkę.