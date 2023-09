Fortuna Puchar Polski. Meczowi Odry Opole ze Stalą Mielec będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje

Przy okazji tego spotkania, do Opola zawita też delegacja z niemieckiego klubu 1. FC Magdeburg, czyli przeciwnika, z którym Odra rozegrała jedyne w swojej historii mecze w europejskich pucharach (rok 1977, pierwsza runda Pucharu UEFA, 1:2 i 1:1).

- Ma do nas zawitać od pięciu do siedmiu osób działających w klubie z Magdeburga - powiedział Michał Lech, rzecznik prasowy Odry. - Inicjatywa przyjazdu wyszła z niemieckiej strony. Szukała ona z nami kontaktu i w zasadzie poprzez kibiców udało się go nawiązać. Jak udało nam się dowiedzieć, przedstawiciele 1. FC Magdeburg odwiedzają teraz różne miejsca w ramach objazdówki, którą prowadzą z okazji uczczenia swojego triumfu w Pucharze UEFA w 1974 roku. Jednym z nich będzie właśnie Opole.