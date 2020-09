Fortuna Puchar Polski. Przełożone piłkarskie święto w Nysie. Polonia gra z 1-ligowym Górnikiem Łęczna

Powrót do walki o ligowe punkty nysanie zanotowali jednak wymarzony, ponieważ pokonali przed własną publicznością rezerwy Miedzi Legnica 4-1. Było to tym samym ich pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie.

Pierwotnie do tego spotkania miało dojść w sobotę 15 sierpnia. Zostało ono jednak odwołane, ponieważ chwilę wcześniej u jednego z piłkarzy Polonii wykryto koronawirusa. Tym samym cały zespół musiał udać się na kwarantannę, a następnie przejść testy wykluczające obecność COVID-19. Stąd też do gry (bo do treningów nieco wcześniej) Polonia wróciła dopiero w minioną sobotę.

Szkoleniowiec nysan zapowiedział też, że w wyjściowy skład jego drużyny będzie bardzo podobny do tego, który zaczął ostatnie starcie z Miedzią II.

- Podczas przerwy spowodowanej kwarantanną doszliśmy m.in. do wniosku, że zbyt dużo zmian w pierwszym ustawieniu nie dawało nam oczekiwanej stabilności - puentował Bator. - Dlatego też chcemy to usystematyzować i stworzyć optymalny podstawowy skład. Względem ostatniego meczu może dojdzie do jednej lub dwóch zmian, ale na pewno nie do sześciu czy siedmiu.