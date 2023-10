Forum Lokalnego Biznesu. Kluczbork to bardzo dobre miejsce do inwestowania

- Oferujemy rzecz, która zawsze będzie najbardziej cenna, zwłaszcza na początku każdej działalności. Oferujemy wiedzę, dostęp do wiedzy, bezpośredni dostęp do kontaktów – tłumaczył Witold Rygorowicz.

- Jesteśmy członkiem grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jako Agencja jesteśmy liderem w doradztwie na temat eksportu, jak też inwestycji. Mamy 400 pracowników w Polsce i w świecie – informował Witold Rygorowicz. - To jest 70 rynków, które obsługujemy, ponad 150 ekspertów rynkowych, pracujących w naszej agencji i 126 projektów o charakterze inwestycyjnym, zamkniętych w roku 2022. Projekty, które polegają na wsparciu inwestorów na terenie Polski, realizujemy zarówno we współpracy ze strefami ekonomicznymi, jak i z Agencją Rozwoju Przemysłu.

- W ofercie eksportowej jest na przykład PAIH Forum, czyli miejsce corocznych spotkań . W tym roku ponad 5,5 tysiąca firm przybyło na to forum – mówił Witold Rygorowicz. - Jesteśmy też w stanie zapewnić dotarcie do konkretnych rynków na terenie całego świata, które będą dla przedsiębiorców potencjalnym – i finalnym – rynkiem eksportu własnych towarów. Pomagamy przygotować się do takiego eksportu, zwłaszcza tym, którzy dopiero zaczynają. Proszę pamiętać, że nasza oferta skierowana jest nie tylko potentatów, ale przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tych, które mają potencjał i są gotowe popracować nad tym potencjałem razem z nami.

- Mówimy: nie musicie państwo przychodzić do strefy, ponieważ to strefa niepostrzeżenie przyszła do państwa w 2018 roku – tłumaczyła prelegentka.

- WSSE istnieje od 1997 roku. W Kluczborku jesteśmy od początku lat 2000. Wszyscy, którzy są z Kluczborka, na pewno znają nasze inwestycje: Cedrob, Cosma, Aspöck, to tylko niektóre firmy, znajdujące się w tak zwanej „starej” strefie ekonomicznej, czyli były włączane w granice strefy kilkanaście lat temu – informowała Katarzyna Prociak. - My, jako strefa, jesteśmy już operatorem programu „Polska Strefa Inwestycji”.

- A oferujemy je w 174 gminach. Jesteśmy obecni w 6 powiatach województwa opolskiego. W każdej lokalizacji możemy znaleźć tereny inwestycyjne, które są jeszcze niezagospodarowane – tłumaczyła prelegentka. - Mamy także w swojej bazie tereny inwestycyjne, które chciałyby promować gminy czy właściciele prywatni. Promujemy wszystkie tereny, które zostały zgłoszone do nas. W tej chwili, jeśli chodzi o powiat kluczborski, mamy na przykład zgłoszone tereny inwestycyjne w Byczynie i w Kluczborku. Mamy ku temu narzędzia, aby je promować. To między innymi specjalna mapa interaktywna, która jest używana przez inwestorów z całego świata.

To, co stanowi o atrakcyjności strefy Invest Park, to przede wszystkim tereny inwestycyjne oraz lokalizacje, które oferuje.

- Program „Polska Strefa Inwestycji” powstał po to, abyśmy zachęcili małe, mikro i średnie firmy do tego, aby dołączyły do strefy. Nie trzeba nigdzie się przenosić. Można zostać we własnej hali i uzyskać potencjalne wsparcie – tłumaczyła Katarzyna Prociak.

Jest to program stymulacji wzrostu inwestycji prywatnych. Powstał po to, aby zmobilizować polskie firmy do innowacji, poprawić ich konkurencyjność i wspierać rozwój społeczny.