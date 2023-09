Forum Lokalnego Biznesu. Spotkaj się z nami w Kamieniu Śląskim Justyna Duchnowska

21 września o godz. 11.00 w restauracji na terenie Karolinka Golf Park rozpocznie się spotkanie z cyklu Forum Lokalnego Biznesu. Przygotowaliśmy je z myślą o małych, średnich i dużych lokalnych przedsiębiorcach. Będziemy na was czekać we wszystkich powiatach naszego województwa, aż do końca października. Tym razem zapraszamy przedsiębiorców z powiatu krapkowickiego.