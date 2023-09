Forum Lokalnego Biznesu. Spotkaj się z nami w Prudniku Justyna Duchnowska

Już 7 września o godz. 11.00 w Prudnickim Ośrodku Kultury rozpocznie się spotkanie z cyklu Forum Lokalnego Biznesu. Przygotowaliśmy je z myślą o małych, średnich i dużych lokalnych przedsiębiorcach. Później będziemy na was czekać we wszystkich powiatach naszego województwa, aż do końca października.