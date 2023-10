Forum Lokalnego Biznesu w Nysie. To miasto z dużym inwestorem i uczelnią państwową, na progu nowego otwarcia

- Wiosną 2024 roku przygotowujemy przetargi terenów pod budownictwo wielorodzinne, bo będą się tu osiedlać pracownicy nowych firm – mówił w trakcie forum wiceburmistrz Marek Rymarz. – Nysa i możliwości jakie stwarza nasze miasto, zaczynają być dostrzegane w kraju. Mówi się wręcz o „otwarciu nyskim”.

- Nowa fabryka to ogromna dźwignia rozwojowa dla nas i całego regionu – pisał w mediach społecznościowych Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy. - Tego typu ogromne inwestycje powodują bowiem rozpoczęcie budowy nowych domów, mieszkań, hoteli, restauracji i sklepów. Jednak to co najważniejsze, to to, że będzie nas czyli mieszkańców Nysy, coraz więcej!