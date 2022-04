Futsalowe derby Opolszczyzny już w Wielką Sobotę

Dreman bez wątpienia jest faworytem tego meczu, czego nie kryje najlepszy strzelec Tygrysów Tomasz Lutecki.

- Czujemy się faworytem tego meczu. Mamy na uwadze to, że Gredar Fit-Morning Brzeg ostatnimi czasy zaczął grać lepiej, punktuje. Drużyna przeciwna ma po swojej stronie atuty, ale to my jesteśmy faworytem – nie ma wątpliwości Lutecki.

Na pytanie związane z prognozowanym wynikiem odpowiedź była prosta, choć dogłębnie ukazująca przewidywania dotyczące zbliżającego się starcia.

- Obstawiam nasze zwycięstwo. Chciałbym, żebyśmy wygrali trzema bramkami, choć o to na pewno będzie ciężko, bo Maciek Foltyn to gwarancja jakości z tyłu. – dodaje rozgrywający.

Gredar jeszcze nie odnalazł recepty na powstrzymanie Dremanu, nie będzie się jednak obawiać na zapas. Podopieczni Romana Smirnova prezentują się ostatnio bardzo dobrze. Nie przegrali pięciu kolejnych spotkań w lidze, zdobywając aż 11 „oczek”. Przypomnijmy, że w "pierwszych" 18 meczach Gredar stać było jedynie na 15 punktów.