GA ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jedną nogą w półfinale. Wicemistrz Polski pewnie pokonał GKS Katowice 3:0

Ostatnie mecze w rundzie zasadniczej były bardzo istotne dla kędzierzynian, którzy zakończyli ją na pierwszym miejscu. Dzięki temu w środowy wieczór mogli zmierzyć się z teoretycznie najsłabszą drużyną z „ósemki”, czyli GKS-em Katowice. W tym przypadku faworyt wywiązał się ze swojej roli w stu procentach, bardzo pewnie pokonując katowiczan.

Przewaga miejscowych nie ulegała wątpliwości od pierwszej akcji (3:0, 8:2), choć GKS nie dawał za wygraną, również punktując seriami, m.in. za sprawą Jakuba Jarosza (11:10). Był to ostatni moment w partii otwarcia, w którym przewaga gospodarzy została zniwelowana do jednego oczka. Dalsza gra to popis ZAKSY. Ostatni punkt w tym secie zdobył Aleksander Śliwka.

Druga partia to istny pogrom w wykonaniu wicemistrza Polski. GKS wyglądał, jakby nie wyszedł z szatni. ZAKSA robiła co chciała na boisku, a rywale mogli się jej co najwyżej przyglądać. Nie dziwi więc to, że goście zdobyli jedynie 12 „oczek”. Starcie w trzeciej odsłonie było bardziej wyrównane. Po dobrym początku gospodarze odskoczyli na kilka punktów (14:8). Tyle wystarczyło, żeby dowieźć zwycięstwo do końca. MVP został Aleksander Śliwka.