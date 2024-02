Gala Plastrów Miodu w Kluczborku. Rekordowo liczne grono nagrodzonych przez starostę kluczborskiego

Trzy Nagrody Starosty Kluczborskiego przyznano za całokształt działalności na rzecz powiatu kluczborskiego. Nagrodzeni to: Mirosław Krzyształowicz - dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach, Krzysztof Kiliński - prezes utytułowane klubu pływackiego UKS Junior oraz naukowiec Wojciech Zaremba, który pracuje nad rozwojem sztucznej inteligencji.

- Tradycją Plastrów Miodu jest to, że co roku dzięki tej imprezie pomagamy mieszkańcom powiatu kluczborskiego, którzy walczą o swoje zdrowie i potrzebują pomocy – informuje starosta Mirosław Birecki. - W tym roku była to Pola Klimek, 10-letnia mieszkanka Kluczborka, która od urodzenia choruje na niedorozwój kończyn górnych. Zebrane środki z wejściówek na galę zostaną przeznaczone właśnie na pomoc dla Poli.